Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь

Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"

21 августа 2025

Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью

После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...