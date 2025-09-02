Фото: ГСЧС

В результате атаки вражеских беспилотников ночью 2 сентября в Белой Церкви на Киевщине возникли разрушения и пожары

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

"Появились разрушение и возгорание ангаров и трехэтажного здания предприятия. Возгорания ликвидированы", – говорится в сообщении.

На другой локации спасатели потушили возгорание трех зданий и частных гаражей.

Напомним, в результате атаки на Белую Церковь погиб мужчина. Его тело обнаружили во время ликвидации пожара гаражного кооператива.