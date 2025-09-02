В ГСЧС показали последствия массированной атаки дронов на Белую Церковь: разрушены ангары и здание предприятия
В результате атаки вражеских беспилотников ночью 2 сентября в Белой Церкви на Киевщине возникли разрушения и пожары
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
"Появились разрушение и возгорание ангаров и трехэтажного здания предприятия. Возгорания ликвидированы", – говорится в сообщении.
На другой локации спасатели потушили возгорание трех зданий и частных гаражей.
Напомним, в результате атаки на Белую Церковь погиб мужчина. Его тело обнаружили во время ликвидации пожара гаражного кооператива.
