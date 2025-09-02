Росіяни скинули авіабомби на Успенівку в Запорізькій області – загинув чоловік

Ілюстративне фото: ДСНС України

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, росіяни скинули авіабомби, унаслідок чого зруйновано та пошкоджено низку приватних будинків і господарчих споруд.

За даними ОВА, протягом останньої доби російські війська здійснили 578 ударів по 18 населених пунктах регіону. Через ворожі атаки на Пологівський район загинули двоє мирних жителів.

До місцевої влади надійшло 89 повідомлень про руйнування та пошкодження: постраждали приватні будинки, квартири, господарські споруди та автомобілі.

Нагадаємо, в ніч на вівторок, 2 вересня, російська армія масовано атакувала дронами Білу Церкву у Київській області. Внаслідок ворожої атаки загинула людина. Тіло чоловіка виявили під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу.