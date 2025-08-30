Масована атака по Запоріжжю: вже 28 постраждалих

Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок нічної масованої атаки російських окупантів на Запоріжжя число постраждалих зросло до 28 осіб

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Люди продовжують звертатись за допомогою до лікарів", – написав він.

За словами Федорова, у Запоріжжі через нічну атаку знеструмлено 25 тисяч абонентів.

Відновлювальні роботи вже розпочаті. Працюють п'ять аварійних бригад. Завершити спеціалісти обіцяють упродовж дня.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня росіяни атакували Запоріжжя "шахедами" та ракетами. Було відомо про одного загиблого та 24 постраждалих.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські війська завдали масованого комбінованого удару по території України із застосуванням ударних безпілотників та ракет повітряного, наземного і морського базування. Загалом окупанти запустили 582 повітряні цілі.