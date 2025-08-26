В Запорожье произошел масштабный пожар
В Запорожской области спасатели тушили три пожара в экосистемах. Там пылала сухая трава
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
За прошедшие сутки в Запорожской области тушили три пожара в экосистемах. Огонь повредил окружающую среду на площади более трех гектаров. В частности, в одном из населенных пунктах пылала сухая трава на открытой территории на площади почти три гектара: к счастью, спасатели оперативно потушили пламя.
В течение 25 августа пожары в области тушили 12 пожарных и три единицы техники.
Напомним, ранее в Киеве произошел пожар в девятиэтажке на улице Энтузиастов в Днепровском районе. В результате пожара погибли два человека.
