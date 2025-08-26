Фото: ГСЧС

В понедельник, 25 августа, днем в городе Ржищев Обуховского района загорелась несанкционированная свалка

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Пожар возник на свалке на улице Киевский Путь. Огонь охватил площадь около 150 кв. метров.

Спасатели потушили пожар. Причины возгорания выясняют специалисты.

