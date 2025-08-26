В Киевской области возник пожар на несанкционированной свалке
В понедельник, 25 августа, днем в городе Ржищев Обуховского района загорелась несанкционированная свалка
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Пожар возник на свалке на улице Киевский Путь. Огонь охватил площадь около 150 кв. метров.
Спасатели потушили пожар. Причины возгорания выясняют специалисты.
Напомним, 12 августа в Киеве произошел пожар в девятиэтажке на улице Энтузиастов, что в Днепровском районе. В результате пожара погибли два человека.
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
Смертельное ДТП на Сумщине: погибли подросток и водитель, еще три человека – в больнице
26 августа 2025, 09:38Ремонт моста "на бумаге": на Сумщине подрядчик присвоил 3 млн грн из бюджета
26 августа 2025, 09:26На трассе М-14 Херсон-Николаев фиксируют атаки вражеских дронов – возможны ограничения движения
26 августа 2025, 09:18Житомирское предприятие разоблачили на незаконном экспорте древесины на 17,5 млн грн
26 августа 2025, 08:56Свириденко объяснила, почему ее брат не вернулся из-за границы после 2022 года
26 августа 2025, 08:56В Николаевской области мужчина ходил по городу с фугасным снарядом в пакете
26 августа 2025, 08:47В Донецкой области военный продавал украденные гранаты и гранатометы
26 августа 2025, 08:43Настоящий суверенитет: путь Украины сквозь пот, слезы и кровь
26 августа 2025, 08:31В Карпатах травмировались туристки: им помогли спасатели
26 августа 2025, 08:23В Украине с начала 2022 года возбуждено 3 тысячи дел за госпредательство
26 августа 2025, 08:16
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все блоги »