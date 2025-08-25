11:59  25 августа
25 августа 2025, 13:44

В Сумах в результате ночной атаки уничтожена почти целая улица

25 августа 2025, 13:44
Фото: ГСЧС Сумщины
В результате ночного обстрела Сумской общины серьезно пострадала инфраструктура – почти полностью уничтожена одна из улиц

Об этом сообщил и.о. главы Сумского горсовета Артем Кобзарь, передает RegioNews.

"Из соображений безопасности это видео не публиковало ночью. Так выглядит атака по Песчанскому старостату – улица почти полностью уничтожена. К сожалению, пострадали пять человек", – сказал он.

В ГСЧС отметили, что спасатели работали одновременно на четырех локациях, где тушили масштабные пожары. Была угроза распространения огня, но все возгорания удалось ликвидировать.

Также были попадания по территории Роменской общины. Чрезвычайники ликвидировали пожар в нежилом помещении и обследовали местность.

Напомним, уже почти сутки идет массированная атака российской армии на Сумскую область. Ночью 25 августа зафиксированы удары беспилотников по территории Сумской общины, а также попадания в Роменскую общину. Известно более 10 попаданий в Сумах.

