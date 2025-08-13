Фото: ГСЧС

Пожар возник 12 августа около 20:10 в многоэтажке на улице Энтузиастов, что в Днепровском районе столицы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС .

Огонь вспыхнул в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома и перебросился на балкон этажом выше. Во время тушения спасатели обнаружили в комнате мужчину и женщину без признаков жизни.

Спасатели в 21:00 потушили пожар на площади 12 кв.метров. На месте работали 15 огнеборцев, привлекались 4 единицы спецтехники.

Обстоятельства трагического случая устанавливают правоохранители.

Напомним, 12 августа в Киеве также загорелась квартира на четвертом этаже восьмиэтажного дома. Во время тушения пожара спасатели эвакуировали пять человек.