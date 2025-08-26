На Запоріжжі сталась масштабна пожежа
У Запорізькій області рятувальники гасили три пожежі в екосистемах. Там палала суха трава
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
Минулої доби у Запорізькій області гасили три пожежі в екосистемах. Вогонь пошкодив довкілля на площі понад три гектари. Зокрема, в одному з населених пунктах палала суха трава на відкритій території на площі майже три гектари: на щастя, рятувальники оперативно загасили полум'я.
Протягом 25 серпня пожежі в області гасили 12 вогнеборців і три одиниці техніки.
Нагадаємо, раніше у Києві сталася пожежа у дев’ятиповерхівці на вулиці Ентузіастів, що у Дніпровському районі. Внаслідок пожежі загинули дві людини.
На Київщині виникла пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищіВсі новини »
26 серпня 2025, 07:30У Сумах внаслідок нічної атаки знищено майже цілу вулицю
25 серпня 2025, 13:44У Дніпрі на дорогу впало дерево та заблокувало рух: працювали рятувальники
25 серпня 2025, 05:28
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
У "Дії" з’являться ще 6 нових сервісів
26 серпня 2025, 21:59Росіяни атакували дроном багатоповерхівку в Херсоні, є постраждалі
26 серпня 2025, 21:36Українські підприємці зможуть отримати гранти від держави: в Уряді назвали суми
26 серпня 2025, 21:29Українські театри почали відмовлятися від вистав за мотивами американського режисера: названа причина
26 серпня 2025, 21:09Трамп заявив, що США більше не фінансують Україну
26 серпня 2025, 20:45На Одещині приватизують стратегічно важливе підприємство
26 серпня 2025, 20:29Уряд дозволив чоловікам до 22 років виїжджати за кордон
26 серпня 2025, 20:24У США заявили, що готові допомогти європейським миротворцям в Україні
26 серпня 2025, 20:05Повітряну тривогу на Кіровоградщині та Львівщині оголошуватимуть по-новому
26 серпня 2025, 19:52
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі блоги »