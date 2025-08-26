Фото: ДСНС

У Запорізькій області рятувальники гасили три пожежі в екосистемах. Там палала суха трава

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Минулої доби у Запорізькій області гасили три пожежі в екосистемах. Вогонь пошкодив довкілля на площі понад три гектари. Зокрема, в одному з населених пунктах палала суха трава на відкритій території на площі майже три гектари: на щастя, рятувальники оперативно загасили полум'я.

Протягом 25 серпня пожежі в області гасили 12 вогнеборців і три одиниці техніки.

