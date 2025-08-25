Фото: ГСЧС

Вечером 24 августа на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре дерево упало на проезжую часть и заблокировало движение транспорта

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

По вызову выехали спасатели. Они распилили ствол и перенесли его на обочину. Движение транспорта оперативно возобновили.

К работам привлекались четверо чрезвычайников и пожарно-спасательная машина.

Напомним, вечером 22 августа в Полтаве во время непогоды дерево упало на автомобиль. Пострадали женщина с пятилетним ребёнком.