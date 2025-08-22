Фото: иллюстративное

Зафиксировали второй случай дирофиляриоза в этом году. Мужчина заразился во время укуса комара

Об этом сообщили в Центре контроля и профилактики болезней, сообщает "Настоящее", передает RegioNews.

Паразит под кожей пациента перемещался от правого виска к затылочной части головы, а затем – к плечу правой руки. В течение более месяца мужчина испытывал боль, отек, покраснение и зуд. В конце концов гельминта удалили с помощью хирургического вмешательства.

Медики отмечают, что дирофиляриоз – это подкожный гельминтоз, который в последние годы все чаще выявляют среди жителей региона. По данным областных медицинских учреждений, за последние пять лет в Запорожской области зарегистрировали 22 случая заболевания, большинство из них были местного происхождения.

Для сравнения, медики напоминают, что пятеро запорожцев подхватили болезнь Лайма после укусов клещей. Специалисты советуют соблюдать меры профилактики и обращаться к врачу при появлении симптомов после укусов насекомых.

Напоминаем, в Украине с сентября могут ввести карантинные ограничения по отдельным областям. По информации Минздрава, решения будут приниматься на основе мониторинга эпидемической ситуации.