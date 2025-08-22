Фото: ілюстративне

Зафіксували другий випадок дирофіляріозу цьогоріч. Чоловік заразився під час укусу комара

Про це повідомили у Центрі контролю та профілактики хвороб, інформує "Справжнє", передає RegioNews.

Паразит під шкірою пацієнта переміщувався від правої скроні до потиличної частини голови, а згодом – до плеча правої руки. Протягом більше місяця чоловік відчував біль, набряк, почервоніння та свербіж. Зрештою гельмінта видалили за допомогою хірургічного втручання.

Медики зазначають, що дирофіляріоз – це підшкірний гельмінтоз, який останніми роками все частіше виявляють серед жителів регіону. За даними обласних медичних установ, за останні п'ять років у Запорізькій області зареєстрували 22 випадки захворювання, більшість із них були місцевого походження.

Для порівняння, медики нагадують, що п'ятеро запоріжців підхопили хворобу Лайма після укусів кліщів. Фахівці радять дотримуватися засобів профілактики та звертатися до лікаря при появі симптомів після укусів комах.

Нагадуємо, в Україні з вересня можуть запровадити карантинні обмеження по окремих областях. За інформацією МОЗ, рішення будуть ухвалювати на основі моніторингу епідемічної ситуації.