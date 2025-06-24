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24 июня 2025, 04:20

100 жителей Запорожье "подхватили" инфекции только за последнюю неделю

24 июня 2025, 04:20
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Медики поделились статистикой по отношению к пациентам в Запорожье. Оказалось, что было около 100 случаев инфекционных заболеваний

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В Центре контроля и профилактики заболеваний рассказали, что в Запорожье за последнюю неделю зафиксировали 100 случаев инфекционных заболеваний. 11 из пациентов являются внутриперемещенными лицами.

Кишечными инфекциями заболело 28 человек. Это на 24,3% ниже, чем на прошлой неделе. При этом с начала сезона обследовано 130 человек с дисфункцией кишечника (в том числе 84 больных ОКИ): ни одному человеку обследование не показало результат с выделением холерного вибриона.

Из-за повреждений домашними животными к медикам обращались 34 жителя Запорожья. Известно, что пятеро среди них – дети.

Также за последнюю неделю зарегистрировано 43 обращения за медицинской помощью по поводу укусов клещами. При этом случаев болезни Лайма не было.

Напомним, за первый квартал этого года зарегистрировали 472 случая кори. В Минздраве отметили, что вспышки этого заболевания цикличны, и гражданам следует сделать профилактическую прививку, чтобы предотвратить это.

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