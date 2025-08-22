Запорожцев предупредили о взрывах: стоит ли волноваться

Иллюстративное фото: из открытых источников

В пятницу, 22 августа, в Запорожье возможны громкие взрывы. На территории Мокрянского каменного карьера будут проводить взрывные работы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на горсовет.

Согласно плану, с 08:00 до 20:00 на территории Мокрянского каменного карьера будут производиться взрывные работы.

Жителей города просят обращать внимание на специальные звуковые сигналы, которые будут предупреждать о начале взрывных работ и сохранять спокойствие.

