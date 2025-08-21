Отмена ярмарок в Запорожье: кто пострадал больше всего

фото: Справжнє

Решение городских властей об отмене ярмарок в Запорожье вызвало возмущение многих сельхозпроизводителей и предпринимателей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Справжнє".

В июне решением городских властей было отменено проведение ярмарок в Заморожье. Тогда с просьбой об их закрытии в мэрию обратились главы четырех районов города: Заводского, Шевченковского, Коммунарского и Хортицкого.

Местные жители, продававшие на них ягоды, фрукты, овощи из своих приусадебных участков, в большинстве своем узнали о запрете постфактум.

Предприниматели и сельхозпроизводители, продававшие свою продукцию на ярмарке в Хортицком районе, возмущаются решением горсовета и называют его путем к расцвету стихийной торговли. Теперь, когда ярмарок не стало, сотни людей остались без работы.

Впрочем, предприниматели, работавшие в Хортицком районе, решили бороться. Они написали письмо секретарю городского совета Регине Харченко. В нем отмечают, что такие ярмарки были едва ли не единственной возможностью реализовать свою продукцию для небольших производителей. Однако письмо, под которым стоят подписи почти сотни людей, пока никакого эффекта не дало.

Несмотря на это люди надеются, что решение о закрытии ярмарок в городе будет пересмотрено.

Напомним, в Запорожской области за сутки произошло 23 пожара в экосистемах – часть из-за обстрелов. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Запорожской области.