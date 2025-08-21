19:43  21 августа
Орбан прокомментировал удар РФ по Мукачево
19:37  21 августа
В Ровенской области мужчина напал с ножом на отца
18:09  21 августа
На Украину надвигается циклон с дождями и грозами
21 августа 2025, 21:19

Отмена ярмарок в Запорожье: кто пострадал больше всего

21 августа 2025, 21:19
фото: Справжнє
Решение городских властей об отмене ярмарок в Запорожье вызвало возмущение многих сельхозпроизводителей и предпринимателей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Справжнє".

В июне решением городских властей было отменено проведение ярмарок в Заморожье. Тогда с просьбой об их закрытии в мэрию обратились главы четырех районов города: Заводского, Шевченковского, Коммунарского и Хортицкого.

Местные жители, продававшие на них ягоды, фрукты, овощи из своих приусадебных участков, в большинстве своем узнали о запрете постфактум.

Предприниматели и сельхозпроизводители, продававшие свою продукцию на ярмарке в Хортицком районе, возмущаются решением горсовета и называют его путем к расцвету стихийной торговли. Теперь, когда ярмарок не стало, сотни людей остались без работы.

Впрочем, предприниматели, работавшие в Хортицком районе, решили бороться. Они написали письмо секретарю городского совета Регине Харченко. В нем отмечают, что такие ярмарки были едва ли не единственной возможностью реализовать свою продукцию для небольших производителей. Однако письмо, под которым стоят подписи почти сотни людей, пока никакого эффекта не дало.

Несмотря на это люди надеются, что решение о закрытии ярмарок в городе будет пересмотрено.

Напомним, в Запорожской области за сутки произошло 23 пожара в экосистемах – часть из-за обстрелов. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Запорожской области.

21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
