В Украине усиливают мониторинг заболеваемости COVID-19 и гриппом, чтобы оперативно реагировать на возможное распространение болезней в регионах

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

В Украине с сентября могут ввести карантинные ограничения по областям из-за сочетаемого роста заболеваемости COVID-19 и гриппа. Министерство здравоохранения сообщает, что будет введен мониторинг ключевых эпидемических показателей для принятия своевременных решений.

Согласно данным Министерства охраны здоровья, в августе 2025 года зарегистрировано 8 714 случаев COVID-19, из которых 1 342 пациента нуждались в стационарном лечении. Для сравнения, в августе прошлого года фиксировали 26451 случай, из них 3191 больной находился в больницах. Больше новых случаев сейчас наблюдают в Киеве и области (2 076 и 726), Днепропетровской области (1 469) и Львовской области (735).

В стране подтверждены 83 случая новых мутаций штамма Омикрон - субварианты Stratus (81 случай) и Nimbus (2 случая). Характерными симптомами "Nimbus" является острая боль в горле, а "Stratus" - сиплость и хриплый голос. Другие проявления болезни остаются типичными для COVID-19: повышенная температура, кашель, насморк, головные боли, усталость и потеря обоняния или вкуса.

Медики отмечают, что основным способом защиты от тяжелого течения болезни есть вакцинация. Ее ежегодно рекомендовано проводить людям из группы риска. Вакцинация против COVID-19 в Украине остается безоплатной, записаться можно через своего семейного врача.

