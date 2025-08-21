11:50  21 августа
ДТП с пятью погибшими на Хмельнитчине: водительница будет находиться под стражей
10:03  21 августа
В Житомирской области повреждена контактная сеть: поезда курсируют с задержками
07:37  21 августа
Жестокое избиение на Винниччине: женщина в больнице, муж – в СИЗО
21 августа 2025, 15:32

С сентября в Украине могут объявить карантин по областям из-за COVID и гриппа

21 августа 2025, 15:32
В Украине усиливают мониторинг заболеваемости COVID-19 и гриппом, чтобы оперативно реагировать на возможное распространение болезней в регионах

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

В Украине с сентября могут ввести карантинные ограничения по областям из-за сочетаемого роста заболеваемости COVID-19 и гриппа. Министерство здравоохранения сообщает, что будет введен мониторинг ключевых эпидемических показателей для принятия своевременных решений.

Согласно данным Министерства охраны здоровья, в августе 2025 года зарегистрировано 8 714 случаев COVID-19, из которых 1 342 пациента нуждались в стационарном лечении. Для сравнения, в августе прошлого года фиксировали 26451 случай, из них 3191 больной находился в больницах. Больше новых случаев сейчас наблюдают в Киеве и области (2 076 и 726), Днепропетровской области (1 469) и Львовской области (735).

В стране подтверждены 83 случая новых мутаций штамма Омикрон - субварианты Stratus (81 случай) и Nimbus (2 случая). Характерными симптомами "Nimbus" является острая боль в горле, а "Stratus" - сиплость и хриплый голос. Другие проявления болезни остаются типичными для COVID-19: повышенная температура, кашель, насморк, головные боли, усталость и потеря обоняния или вкуса.

Медики отмечают, что основным способом защиты от тяжелого течения болезни есть вакцинация. Ее ежегодно рекомендовано проводить людям из группы риска. Вакцинация против COVID-19 в Украине остается безоплатной, записаться можно через своего семейного врача.

Ранее сообщалось, китайские ученые разрабатывают технологию встраивания микроконтроллеров в мозг пчел, чтобы применять их во время разведки и спасательных миссий.

21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
