Специалисты установили завышенное содержание твердых веществ и озона в воздухе из-за пожара на Хортице. Последствия могут ощутить даже жители отдаленных районов города

В Центре контроля и профилактики заболеваний зафиксировали повышенное содержание твердых веществ и озона в воздухе. Эксперты объясняют, что это могло произойти из-за пожара, который произошел на Хортице в воскресенье, 17 августа. С ночи специалисты приступили к мониторингу качества воздуха.

В центре сообщили, что обнаруженные вещества могут раздражать слизистые и поражать органы дыхания, в частности легкие.

Напомним, ранее в Харьковской области две пожилые женщины получили ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар. Одна из них скончалась в больнице, другая – находится на лечении.