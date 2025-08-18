20:24  18 августа
В Украине на этой неделе похолодает до +8 градусов
19:43  18 августа
В Одесской области в ДТП погибли три человека
16:39  18 августа
В Донецкой области российский военный расстрелял мирного жителя
UA | RU
UA | RU
18 августа 2025, 16:37

Пожар на Хортице: в Запорожье ухудшился воздух

18 августа 2025, 16:37
Читайте також українською мовою
Фото: ДСНС
Читайте також
українською мовою

Специалисты установили завышенное содержание твердых веществ и озона в воздухе из-за пожара на Хортице. Последствия могут ощутить даже жители отдаленных районов города

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В Центре контроля и профилактики заболеваний зафиксировали повышенное содержание твердых веществ и озона в воздухе. Эксперты объясняют, что это могло произойти из-за пожара, который произошел на Хортице в воскресенье, 17 августа. С ночи специалисты приступили к мониторингу качества воздуха.

В центре сообщили, что обнаруженные вещества могут раздражать слизистые и поражать органы дыхания, в частности легкие.

Напомним, ранее в Харьковской области две пожилые женщины получили ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар. Одна из них скончалась в больнице, другая – находится на лечении.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пожар экология Запорожская область
В Киевской области загорелся дом: пострадали дети
17 августа 2025, 16:30
Пытался спасти двор от огня: на Днепропетровщине мужчина пострадал от пожара
15 августа 2025, 11:55
В Харькове ночью произошел пожар в многоэтажке: погибла женщина
14 августа 2025, 11:11
Все новости »
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
Трамп после встречи с Зеленским снова позвонит Путину
18 августа 2025, 21:21
Зеленский рассказал, когда в Украине пройдут выборы
18 августа 2025, 21:12
Либо соглашение, либо прекращение помощи: Трамп сделал первые заявления на встрече с Зеленским
18 августа 2025, 20:55
В Вашингтоне стартовала встреча Трампа и Зеленского (онлайн)
18 августа 2025, 20:33
В Украине на этой неделе похолодает до +8 градусов
18 августа 2025, 20:24
Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: в ОВА показали последствия
18 августа 2025, 20:15
В Одесской области в ДТП погибли три человека
18 августа 2025, 19:43
Удар по Запорожью: количество пострадавших выросло
18 августа 2025, 19:20
Стали известны детали встречи Зеленского с Келлогом
18 августа 2025, 19:15
Появилось видео испытаний новой украинской ракеты "Фламинго"
18 августа 2025, 18:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »