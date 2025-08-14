В Харькове ночью произошел пожар в многоэтажке: погибла женщина
Пожар возник 14 августа около 00:40 в Шевченковском районе Харькова
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В девятиэтажке по проспекту Людвига Свободы в квартире на девятом этаже горели домашние вещи на площади 40 м². На месте пожара спасатели обнаружили тело 38-летней женщины.
Около трех ночи огнеборцы полностью потушили пожар.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, днем 13 августа в Харьковской области две пожилые женщины получили ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар. Одна из них скончалась в больнице, другая – находится на лечении.
