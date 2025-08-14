07:35  14 августа
На Ровенщине брат убил брата во время ссоры — дело передали в суд
01:50  14 августа
В Харькове откроют уникальную фотовыставку о появлении науки
08:49  14 августа
В Ужгороде земля завода ушла с молотка за бесценок: будут судить экс-чиновника горсовета
14 августа 2025, 11:11

В Харькове ночью произошел пожар в многоэтажке: погибла женщина

14 августа 2025, 11:11
Фото: ГСЧС
Пожар возник 14 августа около 00:40 в Шевченковском районе Харькова

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В девятиэтажке по проспекту Людвига Свободы в квартире на девятом этаже горели домашние вещи на площади 40 м². На месте пожара спасатели обнаружили тело 38-летней женщины.

Около трех ночи огнеборцы полностью потушили пожар.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, днем 13 августа в Харьковской области две пожилые женщины получили ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар. Одна из них скончалась в больнице, другая – находится на лечении.

