Пожежа на Хортиці: у Запоріжжі погіршилось повітря
Фахівці встановили завищений вміст твердих речовин та озону в повітрі через пожежу на Хортиці. Наслідки можуть відчути навіть жителі віддалених районів міста
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
У Центрі контролю та профілактики хвороб зафіксували завищений вміст твердих речовин та озону в повітрі. Експерти пояснюють, що це могло статися через пожежу, яка сталась на Хортиці в неділю, 17 серпня. З ночі спеціалісти розпочали моніторинг якості повітря.
У центрі повідомили, що виявлені речовини можуть подразнювати слизові оболонки та вражати органи дихання, зокрема легені.
Нагадаємо, раніше на Харківщині дві літні жінки отримали опіки, намагаючись самостійно загасити пожежу. Одна з них померла в лікарні, інша – перебуває на лікуванні.
