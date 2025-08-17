Фото: ГСЧС

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Когда спасатели прибыли по адресу, они увидели, что горел деревянный жилой дом. Пожар был на площади 140 квадратных метров.

Во время тушения пламени обнаружили двух пострадавших детей: 9-летний ребенок получил ожоги первой ступени, а 13-летний ребенок получил перелом левой руки после прыжка из окна.

Напомним, ранее в Харьковской области две пожилые женщины получили ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар. Одна из них скончалась в больнице, другая – находится на лечении.