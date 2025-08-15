Фото: ГСЧС

В поселке Петриковка загорелась трава на территории частного дома. Хозяин попытался потушить пламя самостоятельно

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Огонь быстро распространялся, а ветер делал ситуацию сложнее. Когда хозяин попытался потушить пламя до приезда спасателей, он получил ожоги. Он получил медицинскую помощь.

Спасатели напомнили, что из-за сухой ветреной погоды огонь распространяется очень быстро. Потому могут происходить масштабные пожары. Спасатели призвали людей не пренебрегать мерами пожарной безопасности и провоцировать пожары на открытой территории.

Напомним, ранее в Харьковской области две пожилые женщины получили ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар. Одна из них скончалась в больнице, другая – находится на лечении.