11:45  15 августа
На Днепропетровщине пьяная женщина ударила мужчину ножом в спину
11:11  15 августа
В Луцке 14-летний подросток упал в коллектор
07:30  15 августа
На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации
15 августа 2025, 11:55

Пытался спасти двор от огня: на Днепропетровщине мужчина пострадал от пожара

15 августа 2025, 11:55
Фото: ГСЧС
В поселке Петриковка загорелась трава на территории частного дома. Хозяин попытался потушить пламя самостоятельно

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Огонь быстро распространялся, а ветер делал ситуацию сложнее. Когда хозяин попытался потушить пламя до приезда спасателей, он получил ожоги. Он получил медицинскую помощь.

Спасатели напомнили, что из-за сухой ветреной погоды огонь распространяется очень быстро. Потому могут происходить масштабные пожары. Спасатели призвали людей не пренебрегать мерами пожарной безопасности и провоцировать пожары на открытой территории.

Напомним, ранее в Харьковской области две пожилые женщины получили ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар. Одна из них скончалась в больнице, другая – находится на лечении.

пожар ГСЧС Днепр
07 августа 2025
