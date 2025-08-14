В Харьковской области две женщины пытались потушить пожар: одна из них погибла
Пожар произошел днем 13 августа на открытой местности в поселке Краснокутск Богодуховского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Горела сухая трава на площади около 500 квадратных метров. Пожар тушили четыре спасателя, привлекали одну автоцистерну.
По информации свидетелей, две пожилые женщины получили ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар. Одна из них, 87 лет, скончалась в больнице, другая 77-летняя находится на лечении.
Напомним, 6 августа на острове Хортица в Запорожье вспыхнул масштабный пожар – горела сухая трава на открытой территории площадью 1 гектар.
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
Криминальный дуэт в Хмельнитчине: мать и дочь обчистили дом пенсионерки
14 августа 2025, 10:40В Киевской области поезд насмерть сбил женщину
14 августа 2025, 10:29В Луцке спасли женщину, которая пыталась покончить с собой
14 августа 2025, 10:23Закладки по Киеву: 23-летнего "наркодельца" поймали с психотропами в лесу
14 августа 2025, 09:51Полиция показала последствия российских атак на Харьковщине: есть погибший и раненая
14 августа 2025, 09:33Россияне ударили ракетами по селу на Сумщине: повреждены дома, ранены мужчина и ребенок
14 августа 2025, 09:25Силы ПВО ночью обезвредили 24 из 45 дронов, которыми россияне атаковали Украину
14 августа 2025, 09:10Стрельба возле многоэтажки в Запорожье: нападавшие в балаклавах ранили мужчину
14 августа 2025, 08:59Украина получила 136 тысяч доз вакцины против дифтерии, коклюша и столбняка
14 августа 2025, 08:53
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Все блоги »