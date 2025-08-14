Фото: ГСЧС

Пожар произошел днем 13 августа на открытой местности в поселке Краснокутск Богодуховского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС .

Горела сухая трава на площади около 500 квадратных метров. Пожар тушили четыре спасателя, привлекали одну автоцистерну.

По информации свидетелей, две пожилые женщины получили ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар. Одна из них, 87 лет, скончалась в больнице, другая 77-летняя находится на лечении.

