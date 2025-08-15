21:24  15 августа
Удар по Сумам: в сети показали видео последствий
20:14  15 августа
Выходные в Украине будут жаркими
19:25  15 августа
В Закарпатье пассажирские вагоны сошли с рельсов: что известно
15 августа 2025, 20:45

Россияне атаковали Запорожскую область дроном: ранен

15 августа 2025, 20:45
Иллюстративное фото
Россияне обстреляли Пологовский район Запорожской области. В результате атаки пострадал местный житель

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Ивана Федорова, россияне атаковали дроном автомобильную дорогу недалеко от Орехова. В результате обстрела получил ранения 64-летний мужчина. Сейчас раненый получает необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 13 августа российские военные нанесли ракетный удар по одному из сел Середино-Будской общины в Сумской области. Повреждены дома, получили ранения мужчина и ребенок.

обстрелы оккупанты Запорожская область
Обстрелы Днепропетровщины: возникли пожары, есть погибший
15 августа 2025, 20:35
Днепр под атакой баллистики: в городе раздались взрывы
15 августа 2025, 16:30
Российские удары по Харьковщине: 4 погибших, 2 раненых — опубликованы фото разрушений
15 августа 2025, 09:24
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
В Днепре завершают строительство подземной школы
15 августа 2025, 22:35
В Украине подорожала дыня
15 августа 2025, 22:30
Украина вернула из российской оккупации еще троих детей
15 августа 2025, 22:09
На Аляске стартуют переговоры Трампа и Путина (онлайн)
15 августа 2025, 22:02
В Украине резко подешевели арбузы
15 августа 2025, 21:48
Британия глава отправить своих военных в Украину после соглашения о перемирии с РФ
15 августа 2025, 21:45
Украина выплатит по 15 млн грн семьям военнослужащих, погибших в плену
15 августа 2025, 21:33
15 августа 2025, 21:24
ВСУ остановили прорыв фронта в Донецкой области
15 августа 2025, 21:12
В Харьковской области директора санатория подозревают в хищении почти 80 млн грн
15 августа 2025, 20:48
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
