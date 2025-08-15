17:35  15 августа
Россияне ударили по центральному рынку в Сумах
16:30  15 августа
Днепр под атакой баллистики: в городе раздались взрывы
15:19  15 августа
В Славянске в результате российской атаки пострадал спасатель
15 августа 2025, 20:35

Обстрелы Днепропетровщины: возникли пожары, есть погибший

15 августа 2025, 20:35
В результате вражеской атаки Днепропетровщины погиб мужчина. Также есть раненые

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, в Днепровском районе в результате атаки российских военных произошел пожар. К сожалению, погиб мужчина. Еще один человек пострадал.

Также в течение суток страдала от атак Никопольщина. Россияне били по Никополю, а также по Марганецкому, Мировскому, Покровскому общинам. Применяли беспилотники и артиллерию. В результате обстрелов пострадали мужчины 41 и 23 лет.

"Повреждены агрофирма, предприятие, инфраструктура, 5 многоквартирных домов. Избит и частный дом, еще два – загорелись, огонь потушили. Изувечены гараж и авто", - сообщил председатель ОВА.

Кроме того, дроном атаковали Синельниковщину. Там загорелась сухая трава и частный дом.

Напомним, днем в Днепре прогремели взрывы. Мониторинговые каналы сообщали об ударах баллистики.

14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
07 августа 2025
