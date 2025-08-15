В результате вражеской атаки Днепропетровщины погиб мужчина. Также есть раненые

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, в Днепровском районе в результате атаки российских военных произошел пожар. К сожалению, погиб мужчина. Еще один человек пострадал.

Также в течение суток страдала от атак Никопольщина. Россияне били по Никополю, а также по Марганецкому, Мировскому, Покровскому общинам. Применяли беспилотники и артиллерию. В результате обстрелов пострадали мужчины 41 и 23 лет.

"Повреждены агрофирма, предприятие, инфраструктура, 5 многоквартирных домов. Избит и частный дом, еще два – загорелись, огонь потушили. Изувечены гараж и авто", - сообщил председатель ОВА.

Кроме того, дроном атаковали Синельниковщину. Там загорелась сухая трава и частный дом.

Напомним, днем в Днепре прогремели взрывы. Мониторинговые каналы сообщали об ударах баллистики.