Росіяни атакували Запорізьку область дроном: є поранений
Росіяни обстріляли Пологівський район Запорізької області. Внаслідок атаки постраждав місцевий житель
Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Івана Федорова, росіяни атакували дроном автомобільну дорогу неподалік Оріхова. Внаслідок обстрілу отримав поранення 64-річний чоловік. Зараз поранений отримує необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, 13 серпня російські військові завдали ракетного удару по одному з сіл Середино-Будської громади на Сумщині. Пошкоджені будинки, отримали поранення чоловік та дитина.
