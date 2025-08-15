21:24  15 серпня
Удар по Сумах: у мережі показали відео наслідків
20:14  15 серпня
Вихідні в Україні будуть спекотними
19:25  15 серпня
На Закарпатті пасажирські вагони зійшли з рейок: що відомо
15 серпня 2025, 20:45

Росіяни атакували Запорізьку область дроном: є поранений

15 серпня 2025, 20:45
Ілюстративне фото
Росіяни обстріляли Пологівський район Запорізької області. Внаслідок атаки постраждав місцевий житель

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Івана Федорова, росіяни атакували дроном автомобільну дорогу неподалік Оріхова. Внаслідок обстрілу отримав поранення 64-річний чоловік. Зараз поранений отримує необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, 13 серпня російські військові завдали ракетного удару по одному з сіл Середино-Будської громади на Сумщині. Пошкоджені будинки, отримали поранення чоловік та дитина.

обстріли окупанти Запорізька область
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
07 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
