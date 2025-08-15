Днепр под атакой баллистики: в городе раздались взрывы
Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога. Тем временем в Днепре громко
Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает RegioNews.
В Днепре во время воздушной тревоги раздались два мощных взрыва. В мониторинговых каналах сообщается, что работает русский баллистический комплекс по юго-восточному направлению. Местным жителям следует оставаться в безопасных местах.
Также сообщалось, что по состоянию на 16.15 в Днепропетровской области все еще фиксировали разведывательные дроны врага.
Известно, что после взрыва в одном из районов города видны задымления.
Напомним, 13 августа российские военные нанесли ракетный удар по одному из сел Середино-Будской общины в Сумской области. Повреждены дома, получили ранения мужчина и ребенок.
