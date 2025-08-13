ДТП в Запорожье: столкнулись сразу три автомобиля
В Запорожье 12 августа произошло ДТП. Правоохранители составили на водителей протоколы за нарушение
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
Авария произошла на Прибрежной автомагистрали. Известно, что водитель автомобиля KIA превысил скорость. Он не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего столкнулся с автомобилем Chevrolet.
Еще одной участницей ДТП стала женщина, которая была за рулем автомобиля ЗАЗ Daewoo Sens. Она также нарушила правила дорожного движения и столкнулась с KIA. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Однако водители-нарушители теперь выплатят штраф.
Напомним, в Киеве пьяный водитель, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате удара обломки автомобиля травмировали двух женщин, сидевших на лавочке рядом.