Фото: Нацполиция

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Авария произошла на Прибрежной автомагистрали. Известно, что водитель автомобиля KIA превысил скорость. Он не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего столкнулся с автомобилем Chevrolet.

Еще одной участницей ДТП стала женщина, которая была за рулем автомобиля ЗАЗ Daewoo Sens. Она также нарушила правила дорожного движения и столкнулась с KIA. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Однако водители-нарушители теперь выплатят штраф.

Напомним, в Киеве пьяный водитель, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате удара обломки автомобиля травмировали двух женщин, сидевших на лавочке рядом.