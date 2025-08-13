14:14  13 августа
В Украине появился новый вид комаров: их укус может привести к параличу
13:09  13 августа
Во Львове начали курсировать швейцарские трамваи
09:19  13 августа
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
13 августа 2025, 21:46

ДТП в Запорожье: столкнулись сразу три автомобиля

13 августа 2025, 21:46
Фото: Нацполиция
В Запорожье 12 августа произошло ДТП. Правоохранители составили на водителей протоколы за нарушение

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Авария произошла на Прибрежной автомагистрали. Известно, что водитель автомобиля KIA превысил скорость. Он не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего столкнулся с автомобилем Chevrolet.

Еще одной участницей ДТП стала женщина, которая была за рулем автомобиля ЗАЗ Daewoo Sens. Она также нарушила правила дорожного движения и столкнулась с KIA. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Однако водители-нарушители теперь выплатят штраф.

Напомним, в Киеве пьяный водитель, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате удара обломки автомобиля травмировали двух женщин, сидевших на лавочке рядом.

На Днепропетровщине пьяный водитель мотоцикла сбил 16-летнюю девушку и скрылся с места ДТП
13 августа 2025, 18:10
На трассе Луцк – Львов комбайн смертельно травмировал 59-летнюю велосипедистку
13 августа 2025, 17:56
Тройное ДТП во Львовской области: четверо травмированных, среди которых девятилетняя девочка
13 августа 2025, 11:08
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
В какую сумму обойдется родителям школьный набор для ребенка в этом году
13 августа 2025, 21:56
В Днепре массово появились сороконожки: что о них говорят специалисты
13 августа 2025, 21:10
В одном из жилых массивов Днепра в канализационном колодце погиб мужчина
13 августа 2025, 20:31
В Прикарпатье женщина стала жертвой псевдобанкира
13 августа 2025, 20:22
На Волыни изъяли контрафакт на 2,6 млн грн в гараже 33-летнего мужчины
13 августа 2025, 20:14
Наталья Могилевская рассказала, какой доход считает комфортным для жизни в Киеве
13 августа 2025, 19:58
Зеленский, Трамп и Путин могут встретиться уже на следующей неделе – СМИ
13 августа 2025, 19:46
Аграрии Харьковщины получат миллионные компенсации
13 августа 2025, 19:35
На Аляске Трамп намерен договориться с Путиным о прекращении боевых действий
13 августа 2025, 19:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
