Фото: Нацполіція

У Запоріжжі 12 серпня сталась ДТП. Правоохоронці склали на водіїв протоколи за порушення

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Аварія сталась на Прибережній автомагістралі. Відомо, що водій автомобіля KIA перевищив швидкість. Він не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем Chevrolet.

Ще однією учасницею ДТП стала жінка, яка була за кермом автомобіля ЗАЗ Daewoo Sens. Вона також порушила правила дорожнього руху та зіткнулась з KIA. На щастя, в ДТП ніхто не постраждав. Проте водії-порушники тепер сплатять штраф.

