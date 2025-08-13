14:14  13 августа
В Украине появился новый вид комаров: их укус может привести к параличу
13:09  13 августа
Во Львове начали курсировать швейцарские трамваи
09:19  13 августа
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
UA | RU
UA | RU
13 августа 2025, 17:56

На трассе Луцк – Львов комбайн смертельно травмировал 59-летнюю велосипедистку

13 августа 2025, 17:56
Читайте також українською мовою
скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

На трассе Луцк-Львов возле села Стоянов произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием комбайна с прицепом

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

Согласно предварительным данным, транспортное средство сбило отбойник и вылетело в кювет, где позже обнаружили тело человека.

Очевидцы сообщают, что авария выглядела масштабно, а на место происшествия сразу прибыло несколько экипажей полиции и бригады экстренной медицинской помощи. Представители правоохранительных органов огородили территорию и начали документировать обстоятельства ДТП, опрашивают свидетелей и устанавливают все детали трагедии.

На данный момент не уточняется личность погибшей и причины, повлекшие потерю контроля над комбайном. Расследование продолжается, решается вопрос об открытии уголовного производства по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть потерпевшей.

Напомним, 11 августа в Ивано-Франковской области произошло несколько аварий, в одной из которых пострадал 16-летний подросток. Одно из столкновений произошло из-за нарушения правил дорожного движения на перекрестке.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Волынская область трасса ДТП авария гибель смерть расследование Луцк
На Волыни разоблачили схему онлайн-продажи контрафактных сигарет
13 августа 2025, 15:19
В Павлограде 4-летний ребенок пострадал в аварии из-за нетрезвого водителя
13 августа 2025, 14:50
Смертельная авария в Кривом Роге: тело 22-летнего водителя долго не могли деблокировать с авто
13 августа 2025, 14:32
Все новости »
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
В Черкасской области автомобиль столкнулся с электроопорой и опрокинулся: водитель погиб, пассажир в больнице
13 августа 2025, 18:59
Завтра в Украине будет самая комфортная погода в Европе
13 августа 2025, 18:41
На Днепропетровщине пьяный водитель мотоцикла сбил 16-летнюю девушку и скрылся с места ДТП
13 августа 2025, 18:10
СБУ объявила в розыск действующего нардепа
13 августа 2025, 18:09
Стали известны детали разговора Зеленского с Трампом и европейскими лидерами
13 августа 2025, 17:55
Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Одесской области
13 августа 2025, 17:43
Рейдерский захват на побережье Днепра: владельцу нанесен 14,6 млн грн убытков
13 августа 2025, 17:32
В Тернополе парень сдал в ломбард телефон знакомой
13 августа 2025, 17:29
На Николаевщине судили военного, бросившего гранату в ТЦК
13 августа 2025, 17:24
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »