скриншот с видео

На трассе Луцк-Львов возле села Стоянов произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием комбайна с прицепом

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

Согласно предварительным данным, транспортное средство сбило отбойник и вылетело в кювет, где позже обнаружили тело человека.

Очевидцы сообщают, что авария выглядела масштабно, а на место происшествия сразу прибыло несколько экипажей полиции и бригады экстренной медицинской помощи. Представители правоохранительных органов огородили территорию и начали документировать обстоятельства ДТП, опрашивают свидетелей и устанавливают все детали трагедии.

На данный момент не уточняется личность погибшей и причины, повлекшие потерю контроля над комбайном. Расследование продолжается, решается вопрос об открытии уголовного производства по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть потерпевшей.

Напомним, 11 августа в Ивано-Франковской области произошло несколько аварий, в одной из которых пострадал 16-летний подросток. Одно из столкновений произошло из-за нарушения правил дорожного движения на перекрестке.