Фото: полиция

ДТП произошло 12 августа, около 17:10 на автодороге "Тернополь-Львов-Рава-Русская" в Золочеве Львовской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

По предварительной информации, 22-летний водитель авто Kia Sportage столкнулся с авто Peugeot 308, которым управляла 35-летняя женщина, и Ford Ranger под управлением 47-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали четыре человека: водители Peugeot 308 и Kia Sportage, а также девятилетняя пассажирка Peugeot 308 и 44-летняя пассажирка Kia Sportage. Травмированных госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

