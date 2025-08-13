14:14  13 августа
В Украине появился новый вид комаров: их укус может привести к параличу
13:09  13 августа
Во Львове начали курсировать швейцарские трамваи
09:19  13 августа
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
13 августа 2025, 18:10

На Днепропетровщине пьяный водитель мотоцикла сбил 16-летнюю девушку и скрылся с места ДТП

13 августа 2025, 18:10
Фото: полиция Днепропетровской области
Весной в селе Алексеевка Никопольского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла, в котором пострадала 16-летняя девушка

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

14 марта водитель наехал на несовершеннолетнюю, которая шла вдоль улицы, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали с травмами.

Правоохранители оперативно установили личность водителя. Им оказался 31-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе осмотра его дома полиция обнаружила мотоцикл с повреждениями, свидетельствующими о наезде на пешехода.

Мотоцикл с повреждениями после наезда

Фигуранту сообщено о подозрении по части 1 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает нарушение правил безопасности дорожного движения лицами в состоянии опьянения. Санкция статьи включает в себя до трех лет заключения и запрет на управление транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

12 августа следователи направили обвинительный акт в суд. Рассмотрение дела будет происходить в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, 11 августа в Ивано-Франковской области произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. В одном из них пострадал 16-летний подросток, который двигался по улице на перекрестке Мира и Черновола в Косове.

