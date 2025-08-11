Оккупанты принудительно вывезли в РФ 15 детей из Николаевской области

иллюстративное фото: из открытых источников

15 детей из Николаевщины насильно вывезли в Россию

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

"Собрано доказательства для использования как в национальных судах, так и в международных институтах. Обвиняемые внесены в санкционные списки, а обвинительный акт передан в суд по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

По данным следствия, во время оккупации Новопетровки в местной специальной школе оставалось 15 детей:

десять из них были лишены родительской опеки;

двое были сиротами;

еще двое попали в заведение из-за сложных жизненных обстоятельств;

один ребенок на момент депортации был усыновлен гражданами США.

Напомним, Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть более тысячи похищенных Россией детей. Об этом сообщила операционная директор инициативы Bring Kids Back UA Дарья Заровна.