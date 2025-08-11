19:28  11 августа
11 августа 2025, 21:15

Оккупанты принудительно вывезли в РФ 15 детей из Николаевской области

11 августа 2025, 21:15
иллюстративное фото: из открытых источников
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

"Собрано доказательства для использования как в национальных судах, так и в международных институтах. Обвиняемые внесены в санкционные списки, а обвинительный акт передан в суд по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

По данным следствия, во время оккупации Новопетровки в местной специальной школе оставалось 15 детей:

  • десять из них были лишены родительской опеки;
  • двое были сиротами;
  • еще двое попали в заведение из-за сложных жизненных обстоятельств;
  • один ребенок на момент депортации был усыновлен гражданами США.

Напомним, Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть более тысячи похищенных Россией детей. Об этом сообщила операционная директор инициативы Bring Kids Back UA Дарья Заровна.

Возвращение из оккупации: 14-летнюю украинку спасли от интерната в РФ
11 августа 2025, 14:34
Помощь Украине оружием продолжится вне зависимости от встречи Трампа и Путина, – Рютте
11 августа 2025, 07:03
Джей Ди Венс заявил о прекращении США финансирования войны в Украине
10 августа 2025, 17:58
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: в ОВА показали фото с последствиями
11 августа 2025, 20:35
Россияне прорвали фронт в Донецкой области
11 августа 2025, 20:15
Встреча Зеленского и Путина: Трамп раскрыл свои планы
11 августа 2025, 20:00
Украину накроет антициклон: какой будет погода 12 августа
11 августа 2025, 19:28
Поджигал квартиру и наблюдал: в Днепре произошел пожар, погибли люди
11 августа 2025, 19:27
Главная автостанция Запорожья разрушена почти полностью: в ОВА показали последствия российской атаки
11 августа 2025, 18:31
Стало известно, где сейчас арестованная яхта Медведчука за 200 миллионов долларов
11 августа 2025, 18:29
Туристическую компанию из Львова обвиняют в организации экскурсий на русском языке
11 августа 2025, 17:44
В Запорожье авто застряло в реке
11 августа 2025, 17:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
