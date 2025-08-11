Возвращение из оккупации: 14-летнюю украинку спасли от интерната в РФ

Иллюстративное фото: из открытых источников

Украине удалось спасти 14-летнюю девушку, которую российские оккупанты пытались принудительно вывезти в интернат в Российской Федерации

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает RegioNews.

Отмечается, что после гибели отца — украинского военного — девушка осталась во временно оккупированном регионе вместе с родственниками.

Российские органы опеки оказывали давление на семью и открыто угрожали принудительным изъятием ребенка.

Благодаря быстрой работе Украинской сети за права ребенка за сутки удалось оформить все документы, организовать безопасный маршрут и эвакуировать девочку на подконтрольную Украине территорию.

Сейчас она в безопасности, рядом с бабушкой, которая ждала ее много лет. Ребенок получает психологическую и социальную помощь для адаптации.

Напомним, в так называемой ДНР решили опубликовать каталог украинских детей. Так захватчики предлагают россиянам забирать детей в свои семьи.

Ранее издание Time посвятило обложку украинским детям, которых украла РФ. Также журналисты рассказали историю 11-летнего мальчика Сергея. Он из-за эффекта российской пропаганды даже сначала отказывался общаться с родственниками в Украине.