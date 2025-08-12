Ілюстративне фото

На тимчасово окупованих територіях російська "влада" відроджує практику примусової праці неповнолітніх. Для дітей створюють так звану "практику" та "стажування"

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За даними Центру національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях російська адміністрація залучає до роботи школярів від 14 років під виглядом "практики" чи стажування. Неповнолітніх відправляють на будівництва, у сільське господарство, лікарні, а також до органів окупаційної влади.

"Це – спадок радянської трудової мобілізації, який окупанти використовують через нестачу робочої сили після примусової мобілізації дорослого населення в армію РФ", – наголошує ЦНС.

Крім того, окупаційна влада планує змінити "законодавство", щоб "узаконити" дитячу працю.

Нагадаємо, що раніше у так званому "ДНР" вирішили опублікувати каталог українських дітей. Таким чином вони пропонують росіянам забирати дітей у свої родити.