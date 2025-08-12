10:18  12 серпня
На Київщині чоловік застрелив із рушниці сусідського собаку
07:28  12 серпня
У Львові жінку судитимуть за вбивство власного сина
01:25  12 серпня
На Черкащині чоловік прикидався ветераном заради пільг
UA | RU
UA | RU
12 серпня 2025, 14:38

Трудова мобілізація: на окупованих територіях росіяни відправляють дітей працювати

12 серпня 2025, 14:38
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На тимчасово окупованих територіях російська "влада" відроджує практику примусової праці неповнолітніх. Для дітей створюють так звану "практику" та "стажування"

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За даними Центру національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях російська адміністрація залучає до роботи школярів від 14 років під виглядом "практики" чи стажування. Неповнолітніх відправляють на будівництва, у сільське господарство, лікарні, а також до органів окупаційної влади.

"Це – спадок радянської трудової мобілізації, який окупанти використовують через нестачу робочої сили після примусової мобілізації дорослого населення в армію РФ", – наголошує ЦНС.

Крім того, окупаційна влада планує змінити "законодавство", щоб "узаконити" дитячу працю.

Нагадаємо, що раніше у так званому "ДНР" вирішили опублікувати каталог українських дітей. Таким чином вони пропонують росіянам забирати дітей у свої родити.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
діти окупація Запорізька область
Окупанти примусово вивезли до РФ 15 дітей із Миколаївщини
11 серпня 2025, 21:15
Повернення з окупації: 14-річну українку врятували від інтернату в РФ
11 серпня 2025, 14:34
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Робота без бар'єрів: на Харківщині 422 людини з інвалідністю вже знайшли роботу
12 серпня 2025, 15:24
На Закарпатті судитимуть митника та правоохоронця, які хотіли переправляти чоловіків за кордон
12 серпня 2025, 15:19
Правоохоронці Тернопільщини розслідують нещасний випадок, внаслідок якого загинув пенсіонер
12 серпня 2025, 15:09
Контрабанду фейкових "Лабубу" на понад 500 000 грн викрили на Закарпатті
12 серпня 2025, 15:05
Зміїний і "вишки" — під контролем: Буданов провів інспекцію позицій
12 серпня 2025, 15:04
Бізнес Харківщини отримає нові програми підтримки та пільги
12 серпня 2025, 14:51
Закрита зустріч Єрмака зі студентами як спроба влади пом’якшити критику щодо НАБУ та САП
12 серпня 2025, 14:46
Масове отруєння у львівському ресторані: заклад оштрафували
12 серпня 2025, 14:28
Удар безпілотником по Чернігівщині: поранено 52-річного енергетика
12 серпня 2025, 14:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Павло Казарін
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Всі блоги »