Удар по автовокзалу в Запорожье: среди 23 пострадавших - ребенок

Фото: ГСЧС Запорожье

Число пострадавших в результате российского авиаудара по автовокзалу в Запорожье увеличилось до 23 человек. Среди них четырехлетний мальчик, получивший контузию

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров , передает RegioNews .

"Уже 23 пострадавших в результате атаки россиян на Запорожье. Медицинская помощь понадобилась четырехлетнему мальчику. У него контузия", - отметил Федоров.

По его словам, врачи предоставили ребенку всю необходимую помощь. Пока мальчик находится на амбулаторном лечении.

Напомним, в воскресенье, 10 августа, российские оккупанты нанесли авиационные удары по Запорожью. В частности, управляемая авиабомба попала по автовокзалу. Кроме того, из-за обстрела пострадала клиника медицинского университета. Известно, что в результате атаки врага ранены 20 человек.

Впоследствии в ОВА показали последствия российской атаки. Оказалось, что главная автостанция Запорожья разрушена почти полностью.