Удар по автовокзалу в Запоріжжі: серед 23 постраждалих — дитина

Фото: ДСНС Запоріжжя

Кількість постраждалих унаслідок російського авіаудару по автовокзалу в Запоріжжі збільшилася до 23 осіб. Серед них — чотирирічний хлопчик, який отримав контузію

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Уже 23 постраждалих внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. Медична допомога знадобилася чотирирічному хлопчику. У нього контузія", — зазначив Федоров.

За його словами, лікарі надали дитині всю необхідну допомогу. Наразі хлопчик перебуває на амбулаторному лікуванні.

Нагадаємо, у неділю, 10 серпня, російські окупанти завдали авіаційних ударів по Запоріжжю. Зокрема, керована авіабомба поцілила по автовокзалу. Крім того, через обстріл постраждала клініка медичного університету. Відомо, що внаслідок атаки ворога поранені 20 людей.

Згодом в ОВА показали наслідки російської атаки. Виявилося, що головна автостанція Запоріжжя зруйнована майже повністю.