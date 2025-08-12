Удар по автовокзалу в Запоріжжі: серед 23 постраждалих — дитина
Кількість постраждалих унаслідок російського авіаудару по автовокзалу в Запоріжжі збільшилася до 23 осіб. Серед них — чотирирічний хлопчик, який отримав контузію
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Уже 23 постраждалих внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. Медична допомога знадобилася чотирирічному хлопчику. У нього контузія", — зазначив Федоров.
За його словами, лікарі надали дитині всю необхідну допомогу. Наразі хлопчик перебуває на амбулаторному лікуванні.
Нагадаємо, у неділю, 10 серпня, російські окупанти завдали авіаційних ударів по Запоріжжю. Зокрема, керована авіабомба поцілила по автовокзалу. Крім того, через обстріл постраждала клініка медичного університету. Відомо, що внаслідок атаки ворога поранені 20 людей.
Згодом в ОВА показали наслідки російської атаки. Виявилося, що головна автостанція Запоріжжя зруйнована майже повністю.