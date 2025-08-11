19:28  11 августа
Украину накроет антициклон: какой будет погода 12 августа
18:29  11 августа
Стало известно, где сейчас арестованная яхта Медведчука за 200 миллионов долларов
14:49  11 августа
Служебный пес помог задержать четырех мужчин на границе с Румынией
UA | RU
UA | RU
11 августа 2025, 22:25

В МИД Украины выступили против территориальных уступок РФ

11 августа 2025, 22:25
Читайте також українською мовою
фото: dw.com
Читайте також
українською мовою

Россию не нужно поощрять "подарками", ведь настоящий мир может основываться только на уважении территориальной целостности Украины

Как передает RegioNews, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на заседании Совета министров иностранных дел ЕС.

По мнению дипломата, Путин пытается устроить "Мюнхен 2" и вторую "Ялту". По мнению Сибиги, российский диктатор хочет вернуться в сферы влияния и серые зоны.

"Никаких вознаграждений, подарков или умиротворения агрессора. Каждая уступка агрессору провоцирует дальнейшую агрессию. Мир через силу - единственный эффективный подход к переговорам с Россией. Справедливый и долговременный мир может базироваться только на Уставе ООН и уважении к суверенитету и территориальной целостности".

Напомним, лидеры стран ЕС заявили, что окончание войны в Украине должно быть честным. В документе они отмечают важность прекращения боевых действий и призывают к поиску справедливого и продолжительного мира, обеспечивающего безопасность Украины и Европы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война политика перемирие Сибига Андрей Иванович
Встреча Зеленского и Путина: Трамп раскрыл свои планы
11 августа 2025, 20:00
Путин готов оставить Херсон и Запорожье Украине, но есть условие
11 августа 2025, 16:35
В ГПСУ рассказали, сколько военных РФ прибыли в Беларусь
11 августа 2025, 14:21
Все новости »
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
На Харьковщине авто слетело с дороги из-за ливня: водителя зажало внутри
12 августа 2025, 00:15
В Харьковской области мобилизовали полицейского, который пытался вывезти уклониста за границу
11 августа 2025, 23:45
РФ готовится к новому наступлению - Зеленский
11 августа 2025, 23:35
В школах Днепропетровской области появится новый предмет: что будут учить дети
11 августа 2025, 23:25
ЕС пытается привлечь Зеленского к переговорам Трампа и Путина
11 августа 2025, 23:15
В Запорожье стало больше городских автобусов
11 августа 2025, 22:55
В Ровенской области столкнулись две иномарки: трех человек госпитализировали
11 августа 2025, 22:45
В Житомирской области осудили мужчину, который неоднократно насиловал несовершеннолетнюю соседку
11 августа 2025, 22:15
Украинские военные ликвидировали российского комбрига в Донецкой области
11 августа 2025, 21:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Сергей Фурса
Все блоги »