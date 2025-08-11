В МИД Украины выступили против территориальных уступок РФ

фото: dw.com

Россию не нужно поощрять "подарками", ведь настоящий мир может основываться только на уважении территориальной целостности Украины

Как передает RegioNews, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на заседании Совета министров иностранных дел ЕС.

По мнению дипломата, Путин пытается устроить "Мюнхен 2" и вторую "Ялту". По мнению Сибиги, российский диктатор хочет вернуться в сферы влияния и серые зоны.

"Никаких вознаграждений, подарков или умиротворения агрессора. Каждая уступка агрессору провоцирует дальнейшую агрессию. Мир через силу - единственный эффективный подход к переговорам с Россией. Справедливый и долговременный мир может базироваться только на Уставе ООН и уважении к суверенитету и территориальной целостности".

Напомним, лидеры стран ЕС заявили, что окончание войны в Украине должно быть честным. В документе они отмечают важность прекращения боевых действий и призывают к поиску справедливого и продолжительного мира, обеспечивающего безопасность Украины и Европы.