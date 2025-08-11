Фото: instagram.com/upravlinnia_ns_zmr

Об этом сообщает "Настоящее", передает RegioNews .

Инцидент произошел 11 августа. По вызову прибыл отряд коммунальной специальной аварийно-спасательной службы (КСВАРС) "Кобра". Как выяснилось, владельцы автомобиля уже привлекли к эвакуации транспорта частную компанию. Специалисты объединили усилия и безопасно изъяли автомобиль на берег.

Напомним, ранее в Кривом Роге авто застряло между деревьями. Это случилось, когда автомобиль вылетел в кювет, а потом — застрял между деревьями и оказался на трубе. К счастью, машина не опрокинулась, и водитель не пострадал.