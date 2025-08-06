Фото: Відомо

На Никопольском шоссе иномарка вылетела с дороги. Все началось с того, что колесо авто задело бордюр. После падения машина застряла между деревьями

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Инцидент произошел в Кривом Роге на Никопольском шоссе. После того как машина вылетела в кювет, она попала между деревьями, а затем остановилась на трубе. К счастью, транспорт не пострадал и водитель также не получил ранений.

Предварительно водитель превысил скорость. Отмечается, что видимость была более чем достаточной. Машина не опрокинулась, что называют удачей в такой ситуации.

Напомним, ранее в Тернопольской области 22-летний мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся. После аварии его госпитализировали в реанимацию.