У Запоріжжі авто застрягло в річці
Інцидент стався в одному з районів міста. Автомобіль довелось евакуювати з води
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
Інцидент стався 11 серпня. На виклик прибув загін комунальної спеціальної аварійно-рятувальної служби (КСВАРС) "Кобра". Як з'ясувалось, власники автомобіля вже залучили до "евакуації" транспорту приватну компанію. Спеціалісти об'єднали зусилля та безпечно вилучили авто на берег.
Нагадаємо, раніше у Кривому Розі авто застрягло між деревами. Це сталось коли автівка вилетіла в кювет, а згодом — застрягла між деревами та опинилась на трубі. На щастя, машина не перекинулась, і водій не постраждав.
