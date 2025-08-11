ДТП на Львовщине: авто столкнулось с подводой, пострадала 11-летняя девочка

Фото: Национальная полиция

В результате ДТП на Львовщине травмирована 11-летняя пассажирка конной подводы. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла в селе Кустин Шептицкого района.

По предварительным данным полиции, 37-летняя водитель Opel столкнулась с подводой, которой управлял 20-летний житель Волынской области.

В результате ДТП 11-летняя пассажирка подводы, также жительница Волыни, получила травмы и была госпитализирована.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

