07:36  11 августа
В Киевской области собака напала на 9-летнего мальчика: полиция открыла дело
07:14  11 августа
Смертельное ДТП в Хмельницкой области: погибли пять человек
07:49  11 августа
На Запорожском направлении погиб известный художник Давид Чичкан
11 августа 2025, 10:35

ДТП на Львовщине: авто столкнулось с подводой, пострадала 11-летняя девочка

11 августа 2025, 10:35
Фото: Национальная полиция
В результате ДТП на Львовщине травмирована 11-летняя пассажирка конной подводы. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла в селе Кустин Шептицкого района.

По предварительным данным полиции, 37-летняя водитель Opel столкнулась с подводой, которой управлял 20-летний житель Волынской области.

В результате ДТП 11-летняя пассажирка подводы, также жительница Волыни, получила травмы и была госпитализирована.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Напомним, на днях в Киевской областе в дорожно-транспортном происшествии погиб ребенок, а также пострадала женщина. Спасателям пришлось деблокировать пострадавших.

Ранее в Одесской области 12-летний мальчик сел за руль мотоцикла, поехал на запрещенный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer.

