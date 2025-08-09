Смертельное ДТП на Киевщине: погиб ребенок, пострадала женщина
Трагическая авария произошла 9 августа вблизи села Насташка Таращанского общества. В ДТП погиб ребенок, а также пострадала женщина
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
В результате столкновения легкового автомобиля пострадали два человека — женщина и ребенок.
Спасатели деблокировали пострадавших из изуродованной машины и передали их медикам.
К сожалению, мальчик 2013 года умер от полученных травм. Женщину госпитализировали.
Напомним, в Житомире осудили виновника смертельного ДТП, в котором погиб 16-летний парень. Суд назначил 12 лет тюрьмы 30-летнему водителю. А также обязал осужденного выплатить 1,2 млн грн морального вреда родителям погибшего.
