Фото: полиция

ДТП произошло в субботу, 9 августа, около 21:20 на трассе возле села Юзино Хмельницкого района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На дороге столкнулись автомобили Denza N7 и MG 350. В результате ДТП 25-летний водитель MG 350 и четверо его пассажиров – двое мужчин 37 и 50 лет и две женщины 37 и 25 лет – погибли на месте.

Полицейские задержали 47-летнюю водительницу Denza N7.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 5 августа на Хмельнитчине автомобиль столкнулся с локомотивом. Пассажирка легковушки получила травмы, ее госпитализировали.