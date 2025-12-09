Фото: иллюстративное

Правоохранители осуществляют дальнейшую проверку после ночного автопроисшествия в Клубовцах, где во время опрокидывания микроавтобуса пострадали трое пассажиров

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Полицейские Ивано-Франковской области устанавливают обстоятельства дорожной аварии, в которой пострадали три человека. Инцидент произошел в Тисменицкой громаде, и по результатам первичной проверки правоохранители открыли уголовное производство. Следователи продолжают собирать данные о происшествии и опрашивают его участников.

Согласно информации полиции, ДТП произошло 8 декабря около трех часов ночи в селе Клубовцы. Предварительно установлено, что 25-летний житель Днепропетровщины, управлявший автомобилем "Mercedes Sprinter", двигался по трассе "Ивано-Франковск - Тернополь". Во время прохождения округленного участка дороги водитель, по версии следствия, не справился с управлением, не учел состояние покрытия и съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

В транспортном средстве находились три пассажира в возрасте 19, 35 и 50 лет. Все они получили разные травмы и были доставлены в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь. Водителя проверили на состояние опьянения – он был трезв.

Правоохранители квалифицировали аварию по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и продолжают досудебное расследование. Полиция напоминает водителям и пассажирам о важности соблюдения ПДД и внимательности во время поездок.

