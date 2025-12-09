В Кировоградской области водитель сбил женщину возле ТЦ

Фото: Нацполиция

В Кировоградской области правоохранители начали уголовное производство из-за ДТП. Речь идет о сбившем пешехода водителя

Об этом сообщает полиция Кировоградской области, передает RegioNews.

Авария произошла вечером 8 декабря в Кропивницком. На улице Соборной, недалеко от торгового центра, 46-летний водитель сбил местную жительницу, которая переходила дорогу вне перехода. В результате аварии 76-летняя женщина была госпитализирована.

"По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее во Львовской области столкнулись фура и микроавтобус. В результате ДТП получили травмы девять человек.