В Днепропетровской области 17-летнего водителя будут судить за смертельное ДТП

Фото: Нацполиция

Правоохранители сообщили о подозрении 17-летнему водителю, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельную аварию. В результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир

Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области, передает RegioNews.

Сама авария произошла 5 декабря. По данным правоохранителей, подросток в состоянии алкогольного опьянения сел за руль. Он двигался по одной из трасс Криворожского района. Не выбрав безопасную скорость движения, он не справился с управлением, из-за чего авто выехало на обочину.

В результате ДТП 15-летний пассажир погиб на месте. 19-летний и 22-летний пассажиры получили ранения. Экспертиза подтвердила, что 17-летний водитель был пьян.

