10:49  10 декабря
На Прикарпатье на лестнице больницы нашли новорожденную девочку
09:25  10 декабря
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
08:21  10 декабря
Оккупанты на Луганщине вербуют украинских детей прямо из школьных парт – ЦПД
UA | RU
UA | RU
10 декабря 2025, 12:39

СБУ арестовала в Одессе судно РФ, незаконно вывозившее зерно из Крыма

10 декабря 2025, 12:39
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности задержала и арестовала в Одессе иностранное судно, входившее в "теневой" флот РФ и незаконно перевозившее украинскую агропродукцию из временно оккупированного Крыма

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По материалам следствия владелец корабля находился под санкциями СНБО и регулярно менял название судна и формальных бенефициаров, чтобы обойти ограничительные меры.

Сухогруз прибыл в торговый порт Одессы под флагом африканской страны для вывоза партии стальных труб.

Установлено, что перед полномасштабным вторжением судно не менее семи раз причаливало в Севастополь для незаконного экспорта агропродукции в интересах РФ.

В конце января 2021 корабль вывез почти 7 тысяч тонн зерна в северную Африку.

На борту находились капитан и 16 членов экипажа, все – граждане стран Ближнего Востока.

В ходе обыска обнаружены планы рейсов, лоцманские карты, картографические материалы и журналы проверки радиосвязи, подтверждающие незаконные меры судна в порты временно оккупированных территорий Украины.

Следователи начали уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • финансирование действий с целью насильственного изменения границ территории Украины,
  • государственная измена,
  • нарушение транспортных правил,
  • незаконное пересечение границы с временно оккупированной территорией.

Судно арестовано и передано в АРМА для дальнейшего управления активами.

Напомним, морские дроны СБУ Sea Baby поразили два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT , принадлежащих теневому флоту РФ. После попадания оба танкера получили критические повреждения и фактически выведены из эксплуатации, что нанесет существенный удар по транспортировке российской нефти.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса Крым корабль теневой флот РФ агропродукция зерно СБУ
"Призраки" ГУР за две недели уничтожили восемь объектов оккупантов в Крыму
05 декабря 2025, 09:53
Украинские спецназовцы уничтожили российский истребитель МиГ-29 в Крыму
04 декабря 2025, 16:35
Помогали врагу атаковать оборону Изюма: СБУ задержала агентов ФСБ
04 декабря 2025, 10:17
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Судили предателя, передавшего россиянам данные о Покровском направлении
10 декабря 2025, 13:55
Бывший народный депутат Украины стал Героем России
10 декабря 2025, 13:41
Ударил головой и сломал нос: на Харьковщине мужчина напал на военного ТЦК
10 декабря 2025, 13:35
Разведка предупредила украинцев об угрозе из Приднестровья
10 декабря 2025, 13:29
На Волыни мужчина второй раз оказался за решеткой из-за наркотиков
10 декабря 2025, 13:15
Детектива НАБУ, обвиняемого в сотрудничестве с ФСБ, отпустили из-под стражи
10 декабря 2025, 13:09
Тест-драйв и обзор Volvo XC90: ключевые особенности и преимущества
10 декабря 2025, 13:02
В Ровно водитель в наркотическом опьянении сбил 11-летнего мальчика: суд вынес приговор
10 декабря 2025, 12:57
В Киевской области ликвидировали подпольный цех по изготовлению сигарет под видом известных брендов
10 декабря 2025, 12:51
В Украине могут запретить русскоязычные версии сайтов
10 декабря 2025, 12:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Алексей Гончаренко
Все блоги »