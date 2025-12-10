СБУ арестовала в Одессе судно РФ, незаконно вывозившее зерно из Крыма
Служба безопасности задержала и арестовала в Одессе иностранное судно, входившее в "теневой" флот РФ и незаконно перевозившее украинскую агропродукцию из временно оккупированного Крыма
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
По материалам следствия владелец корабля находился под санкциями СНБО и регулярно менял название судна и формальных бенефициаров, чтобы обойти ограничительные меры.
Сухогруз прибыл в торговый порт Одессы под флагом африканской страны для вывоза партии стальных труб.
Установлено, что перед полномасштабным вторжением судно не менее семи раз причаливало в Севастополь для незаконного экспорта агропродукции в интересах РФ.
В конце января 2021 корабль вывез почти 7 тысяч тонн зерна в северную Африку.
На борту находились капитан и 16 членов экипажа, все – граждане стран Ближнего Востока.
В ходе обыска обнаружены планы рейсов, лоцманские карты, картографические материалы и журналы проверки радиосвязи, подтверждающие незаконные меры судна в порты временно оккупированных территорий Украины.
Следователи начали уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
- финансирование действий с целью насильственного изменения границ территории Украины,
- государственная измена,
- нарушение транспортных правил,
- незаконное пересечение границы с временно оккупированной территорией.
Судно арестовано и передано в АРМА для дальнейшего управления активами.
Напомним, морские дроны СБУ Sea Baby поразили два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT , принадлежащих теневому флоту РФ. После попадания оба танкера получили критические повреждения и фактически выведены из эксплуатации, что нанесет существенный удар по транспортировке российской нефти.