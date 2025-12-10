СБУ арестовала в Одессе судно РФ, незаконно вывозившее зерно из Крыма

Фото: СБУ

Служба безопасности задержала и арестовала в Одессе иностранное судно, входившее в "теневой" флот РФ и незаконно перевозившее украинскую агропродукцию из временно оккупированного Крыма

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По материалам следствия владелец корабля находился под санкциями СНБО и регулярно менял название судна и формальных бенефициаров, чтобы обойти ограничительные меры.

Сухогруз прибыл в торговый порт Одессы под флагом африканской страны для вывоза партии стальных труб.

Установлено, что перед полномасштабным вторжением судно не менее семи раз причаливало в Севастополь для незаконного экспорта агропродукции в интересах РФ.

В конце января 2021 корабль вывез почти 7 тысяч тонн зерна в северную Африку.

На борту находились капитан и 16 членов экипажа, все – граждане стран Ближнего Востока.

В ходе обыска обнаружены планы рейсов, лоцманские карты, картографические материалы и журналы проверки радиосвязи, подтверждающие незаконные меры судна в порты временно оккупированных территорий Украины.

Следователи начали уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

финансирование действий с целью насильственного изменения границ территории Украины,

государственная измена,

нарушение транспортных правил,

незаконное пересечение границы с временно оккупированной территорией.

Судно арестовано и передано в АРМА для дальнейшего управления активами.

