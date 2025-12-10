В Харьковской области мужчину осудили за изнасилование 11-летней девочки
Суд отправил за решетку злоумышленника, изнасиловавшего 11-летнего ребенка
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.
Происшествие случилось в июне 2023 года в одном из сел Чугуевского района. Мужчина работал в агрофирме, откуда принес молочные продукты. Под предлогом их покупки он пригласил в свой дом 11-летнюю соседскую девочку. В доме мужчина изнасиловал ее.
Правоохранители задержали его в июле 2023 года. Тогда злоумышленника взяли под стражу.
Сейчас суд объявил фигуранту приговор – 13 лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.
