Фото: pixabay

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Происшествие случилось в июне 2023 года в одном из сел Чугуевского района. Мужчина работал в агрофирме, откуда принес молочные продукты. Под предлогом их покупки он пригласил в свой дом 11-летнюю соседскую девочку. В доме мужчина изнасиловал ее.

Правоохранители задержали его в июле 2023 года. Тогда злоумышленника взяли под стражу.

Сейчас суд объявил фигуранту приговор – 13 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.