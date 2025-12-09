16:59  09 декабря
В Киеве более 2 млн потребителей остаются без электроснабжения
15:55  09 декабря
Разоблачили хакера из Буковины, похищавшего аккаунты пользователей в соцсетях
15:38  09 декабря
В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии
UA | RU
UA | RU
09 декабря 2025, 15:55

Разоблачили хакера из Буковины, похищавшего аккаунты пользователей в соцсетях

09 декабря 2025, 15:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили злоумышленника, похищавшего и продававшего учетные записи пользователей социальных сетей. Теперь ему сообщили о подозрении

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

22-летний житель Черновицкой области создал вредоносное программное обеспечение. Таким образом, он мог автоматически взламывать аккаунты пользователей в социальных сетях и других платформах. Его жертвами чаще становились граждане Европы и США.

Злоумышленник продавал скомпрометированные аккаунты на одном из хакерских форумов. Известно, что он также был администратором ботофермы из более чем 5 тысяч профилей в разных соцсетях, с целью "накрутки" подписчиков для учетных записей заказчиков. Обычно это необходимо последним для реализации различных теневых схем и сделок.

Напомним, ранее в столице задержали обманувшего военного мошенника. Защитник хотел купить автомобиль и перечислил аферисту почти 5 тысяч долларов. Автомобиль был необходим для выполнения боевых задач. Мошенник забрал деньги и скрылся, а машины никто так и не получил.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
полиция Черновицкая область аферист
Хотела купить инвертор: аферисты украли у жительницы Буковины десятки тысяч гривен
08 декабря 2025, 21:55
Купил авто, которого не существовало: житель Житомирщины "подарил" деньги аферистам
08 декабря 2025, 20:20
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
ГБР установило более 13 млрд грн ущерба государству, но возвращено только 3 млрд
09 декабря 2025, 17:14
В Киеве более 2 млн потребителей остаются без электроснабжения
09 декабря 2025, 16:59
В Днепропетровской области 17-летнего водителя будут судить за смертельное ДТП
09 декабря 2025, 16:55
В Кировоградской области водитель сбил женщину возле ТЦ
09 декабря 2025, 16:30
Весна станет для Украины временем тяжелого похмелья
09 декабря 2025, 16:19
В Донецкой области пограничники обнаружили и уничтожили 2 реактивные системы залпового огня россиян
09 декабря 2025, 16:17
В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии
09 декабря 2025, 15:38
Для россиян масштаб жертв никогда не являлся решающим фактором в восприятии реальности
09 декабря 2025, 15:27
Света у людей будет больше, но будут отключать даже критические объекты
09 декабря 2025, 15:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Остап Дроздов
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »