Разоблачили хакера из Буковины, похищавшего аккаунты пользователей в соцсетях

Правоохранители разоблачили злоумышленника, похищавшего и продававшего учетные записи пользователей социальных сетей. Теперь ему сообщили о подозрении

передает RegioNews.

22-летний житель Черновицкой области создал вредоносное программное обеспечение. Таким образом, он мог автоматически взламывать аккаунты пользователей в социальных сетях и других платформах. Его жертвами чаще становились граждане Европы и США.

Злоумышленник продавал скомпрометированные аккаунты на одном из хакерских форумов. Известно, что он также был администратором ботофермы из более чем 5 тысяч профилей в разных соцсетях, с целью "накрутки" подписчиков для учетных записей заказчиков. Обычно это необходимо последним для реализации различных теневых схем и сделок.

