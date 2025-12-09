На Прикарпатті мікроавтобус злетів у кювет: травмовані троє пасажирів

Фото: ілюстративне

Правоохоронці здійснюють подальшу перевірку після нічної автопригоди у Клубівцях, де під час перекидання мікроавтобуса постраждали троє пасажирів

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Поліцейські Івано-Франківщини встановлюють обставини дорожньої аварії, у якій постраждали троє людей. Інцидент стався у Тисменицькій громаді, і за результатами первинної перевірки правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Слідчі продовжують збирати дані про подію та опитують її учасників.

За інформацією поліції, ДТП сталася 8 грудня близько третьої години ночі у селі Клубівці. Попередньо встановлено, що 25-річний житель Дніпропетровщини, який керував автомобілем "Mercedes Sprinter", рухався трасою "Івано-Франківськ – Тернопіль". Під час проходження заокругленої ділянки дороги водій, за версією слідства, не впорався з керуванням, не врахував стан покриття і з’їхав у кювет, після чого авто перекинулося.

У транспортному засобі перебували троє пасажирів віком 19, 35 та 50 років. Усі вони отримали різні травми та були доставлені до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу. Водія перевірили на стан сп’яніння – він був тверезим.

Правоохоронці кваліфікували аварію за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України та продовжують досудове розслідування. Поліція нагадує водіям і пасажирам про важливість дотримання правил дорожнього руху та уважності під час поїздок.

