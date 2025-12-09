16:59  09 грудня
У Києві понад 2 млн споживачів залишаються без електропостачання
15:55  09 грудня
Викрили хакера з Буковини, який викрадав акаунти користувачів у соцмережах
15:38  09 грудня
У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії
UA | RU
UA | RU
09 грудня 2025, 18:33

На Прикарпатті мікроавтобус злетів у кювет: травмовані троє пасажирів

09 грудня 2025, 18:33
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці здійснюють подальшу перевірку після нічної автопригоди у Клубівцях, де під час перекидання мікроавтобуса постраждали троє пасажирів

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Поліцейські Івано-Франківщини встановлюють обставини дорожньої аварії, у якій постраждали троє людей. Інцидент стався у Тисменицькій громаді, і за результатами первинної перевірки правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Слідчі продовжують збирати дані про подію та опитують її учасників.

За інформацією поліції, ДТП сталася 8 грудня близько третьої години ночі у селі Клубівці. Попередньо встановлено, що 25-річний житель Дніпропетровщини, який керував автомобілем "Mercedes Sprinter", рухався трасою "Івано-Франківськ – Тернопіль". Під час проходження заокругленої ділянки дороги водій, за версією слідства, не впорався з керуванням, не врахував стан покриття і з’їхав у кювет, після чого авто перекинулося.

У транспортному засобі перебували троє пасажирів віком 19, 35 та 50 років. Усі вони отримали різні травми та були доставлені до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу. Водія перевірили на стан сп’яніння – він був тверезим.

Правоохоронці кваліфікували аварію за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України та продовжують досудове розслідування. Поліція нагадує водіям і пасажирам про важливість дотримання правил дорожнього руху та уважності під час поїздок.

Нагадаємо, на Черкащині перекинулась фура зі свинями – водій Volvo не впорався з керуванням на повороті, унаслідок чого тварини опинилися на дорозі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП поліція аварія Івано-Франківська область мікроавтобус травми пасажири
На Дніпропетровщині 17-річного водія будуть судити за смертельну ДТП
09 грудня 2025, 16:55
На Кіровоградщині водій збив жінку біля ТЦ
09 грудня 2025, 16:30
Викрили хакера з Буковини, який викрадав акаунти користувачів у соцмережах
09 грудня 2025, 15:55
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Російські війська обстріляли п’ять громад Нікопольщини: дві жінки постраждали
09 грудня 2025, 18:47
Пожежа в Івано-Франківську: врятовано 4 людей, ще 10 евакуйовані
09 грудня 2025, 18:03
ДБР встановило понад 13 млрд грн збитків державі, але повернуто лише 3 млрд
09 грудня 2025, 17:14
У Києві понад 2 млн споживачів залишаються без електропостачання
09 грудня 2025, 16:59
На Дніпропетровщині 17-річного водія будуть судити за смертельну ДТП
09 грудня 2025, 16:55
На Кіровоградщині водій збив жінку біля ТЦ
09 грудня 2025, 16:30
Весна стане для України часом важкого похмілля
09 грудня 2025, 16:19
На Донеччині прикордонники виявили та знищили 2 реактивні системи залпового вогню росіян
09 грудня 2025, 16:17
Викрили хакера з Буковини, який викрадав акаунти користувачів у соцмережах
09 грудня 2025, 15:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Остап Дроздов
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »